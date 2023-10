Kammerphilharmonie Bremen ist „Orchestra of the Year 2023“

Das britische Klassik-Magazin Gramophone hat die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen zum Orchestra of the Year 2023 ausgezeichnet. Die Bremer setzten sich gegen neun internationale Orchester wie dem London Philharmonic Orchestra oder den Berliner Philharmonikern durch, wie das Ensemble am Donnerstag mitteilte. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen sei für die Einspielung der Londoner Sinfonien von Joseph Haydn unter Chefdirigent Paavo Järvi nominiert und per Publikumsvotum ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Mittwoch in London verliehen. Die Gramophone Classical Music Awards werden seit 1977 jährlich vergeben.