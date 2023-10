Kammern und Verbände stellen Forderungen vor

Ein Bündnis aus kommunalen Verbänden, Kammern und weiteren hessischen Organisationen stellt am Freitag (14.00 Uhr) in Wiesbaden gemeinsame Forderungen an die künftige Landesregierung vor. Der Ankündigung zufolge lautet das Motto Gemeinsam für eine Entlastungsallianz, es geht unter anderem um Bürokratieabbau. Zu dem Bündnis zählen: die Industrie- und Handelskammern, das Handwerk, der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag, der Landkreistag, der Waldbesitzerverband, der Kommunale Arbeitgeberverband, der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen und der Verband kommunaler Unternehmen.