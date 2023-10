Kammern sehen sächsische Wirtschaft im konjunkturellen Tief

Mehr zum Thema

Bundespolizei warnt: Mitnahme von Flüchtlingen über Grenze Die Bundespolizei in Ostsachsen hat Bürger davor gewarnt, in ihren Autos Flüchtlinge über die Grenze zu fahren. Derzeit prüfe man Hinweise, wonach Deutsche bei der Rückreise aus dem polnischen Leknica nach Bad Muskau gezielt von Schleusern angesprochen werden. Die Kriminellen wollen die Reisenden offenbar dazu überreden, Drittstaatsangehörige, die nicht im Besitz von erforderliche Dokumenten sind, mit nach Deutschland zu nehmen. Wer sich darauf einlasse, erfülle möglicherweise der Tatbestand des Einschleusens von Ausländern, hieß es.