Kaltfront: Polarluft in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Eine Kaltfront bringt zum Wochenende hin polare Meeresluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. In den kommenden Nächten wird es frostig, die Temperaturen sinken auf bis zu minus drei Grad Celsius ab, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Es bestehe vereinzelt Glättegefahr.

Am Freitag werden gebietsweise Schauer erwartet, der in bergigen Regionen als Schnee oder Schneeschauer niedergeht. Die Höchstwerte liegen dort bei vier Grad, sonst zwischen sechs und zehn Grad. Am Samstag kühlt es dann weiter ab, vorhergesagt sind weitere Schauer. Die Temperaturen erreichen dann tagsüber maximal noch Werte zwischen zwei und vier Grad, an Mosel und Rhein bis zu sechs Grad. Für Sonntag ist keine Wetteränderung in Sicht.