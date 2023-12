Kaltes Winterwetter in Sachsen-Anhalt

Die Woche in Sachsen-Anhalt startet bedeckt und kühl. Am Montag wird der Himmel bedeckt. Ab dem Abend kann es vom Westen her zu Schneefall kommen, der teils in Regen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus einem bis plus drei Grad.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt. Zeitweise kommt es zu Schneefall oder gefrierendem Regen. Die Temperaturen sinken auf null bis minus fünf Grad. Der Dienstag wird bewölkt. Im Norden und Osten sowie im Oberharz schneit es noch länger, ansonsten regnet es. Es kann zu Glätte kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis vier Grad.

Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt bedeckt. Zeitweise kann es etwas regnen, im Oberharz schneien. Die Temperaturen sinken auf einen bis minus drei Grad. Bewölkt wird es auch am Mittwoch. Gelegentlich regnet es etwas, im Harz kann es schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei einem bis vier, im Harz bei null bis zwei Grad.