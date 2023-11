Im Winter kalt duschen, den ganzen Tag mit kaltem Wasser abwaschen und die Heizung bleibt auch komplett kalt – ein Alptraum!

Für Familie Groß und neun andere Parteien in einem Mietshaus in Erfurt ist das seit acht Wochen bittere Realität. Der Vermietungsgesellschaft scheint das egal zu sein. Mehr dazu in unserem Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!