Ein möglicher Täter ist bereits gefasst. Heidorn zu RTL: „Ein minderjähriger Tatverdächter wurde zeitnah festgenommen.“ Und weiter: „Am Sonntag wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags vom Amtsgericht Itzehoe gegen ihn erlassen.“ Der Verdächtige ist erst 17 Jahre alt. Die Kripo ermittelt. Die Holsten Therme wollte sich vorerst nicht zu den Geschehnissen äußern.

Zeugen, die in der Zeit von Dienstag (21. November) bis Samstag (25. November) in Uetersen oder am Parkplatz an der Holsten Therme in Kaltenkirchen etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04821-6020 bei der Polizei zu melden. (sis)