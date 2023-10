Kallen lobt EM-Organisation: Deutschland „Weltmeister“

Noch sind es ein paar Monate bis zum Anpfiff der EM. Die Europäische Fußball-Union UEFA verteilt aber schon ein Lob.

UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen hat die deutschen EM-Organisatoren acht Monate vor dem Turnier in höchsten Tönen gelobt. Deutschland kann nur eine Eins bekommen, sagte der Schweizer am Freitag während einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse. Deutschland ist der Weltmeister der Organisation, das wird auch dieses Mal so sein. Das Turnier mit 24 Mannschaften wird am 14. Juni 2024 angepfiffen.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sagte, sie hoffe, dass auch die Nationalmannschaft eine "Eins" abgibt. Sie freue sich über die Entwicklung mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann und die guten Auftritte während der US-Tour gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2).

Ich bin optimistisch, dass die Mannschaft bei den Spielen begeistert und weit kommt, sagte Ullrich. Ob es dann die "Eins" mit Sternchen wird, werden wir sehen, aber das trägt natürlich auch dazu bei, dass so ein Turnier aus deutscher Sicht erfolgreich ist, wenn unsere Mannschaft begeisternden Fußball spielt und das möglichst lange im Turnier.