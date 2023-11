Kaiserslauterns Tomiak für drei Spiele gesperrt

Der 1. FC Kaiserslautern muss für drei Zweitliga-Spiele auf Boris Tomiak verzichten. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach der Roten Karte des Profis gegen Greuther Fürth am Dienstag mit. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich beim 0:2 am Samstag eine Tätlichkeit geleistet. Verein und Spieler haben das Urteil bereits akzeptiert, es ist damit rechtskräftig. Tomiak wird damit bei den Spielen beim SV Wehen Wiesbaden am kommenden Sonntag (13.30 Uhr), gegen Holstein Kiel (26. November) und beim 1. FC Magdeburg (2. Dezember) fehlen.