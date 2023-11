Kaiserslautern verliert Testspiel gegen Düdelingen

Mehr zum Thema

KV schließt Bereitschaftspraxen Ein Urteil des Bundessozialgerichts zu Poolärzten schlägt mit einigen Wochen Verzögerung hohe Wellen in Rheinland-Pfalz - und bringt in der Folge den Gesundheitsminister mächtig gegen die Kassenärztliche Vereinigung auf.