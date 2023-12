Kaiserslautern setzt auf Grammozis als neuen Trainer

Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Nürnberg sitzt beim FCK ein neuer Chefcoach auf der Bank. Der muss vor allem in der Liga liefern, in der die Pfälzer weiter schwächeln.

Viel Arbeit, aber wenig Zeit - das dürfte das Credo für Dimitrios Grammozis als neuer Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern sein. Am Sonntagmittag machte der Fußball-Zweitligist die Verpflichtung des 45 Jahre alten Deutsch-Griechen offiziell. Grammozis tritt die Nachfolge des am Donnerstag überraschend beurlaubten Dirk Schuster an und kehrt nach 18 Jahren auf den Betzenberg zurück.

Noch am selben Tag leitete der neue Coach, der zusammen mit seinem Assistenten Sven Piepenbrock nach Kaiserslautern kommt, schon die erste Übungseinheit. Bereits am Dienstag wird Grammozis sein Debüt an der Seitenlinie geben: Dann empfängt der FCK im DFB-Pokal-Achtelfinale im Fritz-Walter-Stadion den Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg (18.00 Uhr/Sky und ARD).

Kurios: Bereits 2019 hatte Grammozis das Amt von Schuster übernommen, damals beim SV Darmstadt 98. Bei den Lilien stand der ehemalige Profi bis zum Sommer 2020 unter Vertrag. Im März 2021 übernahm er dann als Chefcoach des FC Schalke 04, konnte den Abstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr verhindern. Ein Jahr später wurde Grammozis in Gelsenkirchen beurlaubt, weil die Rückkehr der Königsblauen in die Bundesliga in Gefahr war. Nun dürfte Grammozis zumindest das Umfeld in der Pfalz nicht völlig fremd sein: Von 2000 bis 2005 bestritt er 117 Spiele für den FCK.

Am Samstagabend hatten die Lauterer unter der Leitung der Interimstrainer Niklas Martin und Oliver Schäfer mit 1:4 (1:1) beim 1. FC Magdeburg verloren und vor allem in der zweiten Halbzeit enttäuscht. Es war bereits die vierte Niederlage in Serie. Aus den vergangenen sechs Spielen holten die Pfälzer nur einen Punkt und rutschen in der Tabelle immer weiter ab.

Erstes Ziel von Grammozis muss es also sein, die Mannschaft zu stabilisieren und schnell gute Ergebnisse zu liefern. Angaben über die Dauer seines Vertrags machte der Club nicht. Die Fans sind trotz der Negativserie in der Liga heiß auf das Pokalspiel gegen Nürnberg. Die rund 2500 nach Magdeburg mitgereisten Anhänger gaben ihrer Mannschaft nach Abpfiff mit einem Banner, auf dem Kampf und Leidenschaft fürs Viertelfinale zu lesen war, eine Botschaft mit auf die Heimreise.

Ich glaube, dass wir heute alles reingehauen und nicht aufgesteckt haben. Das sind die Tugenden, die Thomas Hengen in dieser Woche angesprochen hatte und selbige machen unseren Verein aus. Die Fans haben uns für Dienstag noch mal heißgemacht, sagte Kaiserslauterns Kapitän Jean Zimmer. Was der neue Trainer Grammozis in der kurzen Zeit bis zur Partie gegen Nürnberg bewirken will, wird man erst am Montag erfahren. Dann wird er im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.