Kaiserslautern hofft auf drei Punkte in Wiesbaden

Drei Zweitliga-Spiele konnte der 1. FC Kaiserslautern zuletzt nicht gewinnen. In Wiesbaden soll die Trendwende her.

Mit der Unterstützung von mindestens 3300 Fans im Rücken will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SV Wehen Wiesbaden seinen sechsten Saisonsieg landen. In Wiesbaden wird es ein brutal hartes Stück Arbeit werden und wir müssen alles reinwerfen. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen haben die Pfälzer den Kontakt zu den direkten Aufstiegsplätzen etwas verloren. Im dicht gestaffelten Mittelfeld der Liga liegt der FCK aber nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Wir müssen frischer sein als letzte Woche. Auch unsere Passqualität muss besser sein als zuletzt, weil die Wiesbadener auf unsere Fehler lauern werden, forderte Schuster.

Die Hessen haben die vergangenen drei Partien allesamt gewonnen und sich punktgleich mit den Roten Teufeln ins Mittelfeld der Tabelle vorgeschoben. Ich rechne mit einem intensiven Spiel. Sie werden motiviert sein, den großen FCK zu ärgern. Wiesbaden ist ein sehr körperbetontes Team, das uns alles abverlangen wird, prophezeite Schuster.

Personell plagen den 55-Jährigen einige Sorgen. Neben den Langzeitverletzten Afeez Aremu und Ragnar Ache fällt auch Aaron Opoku mit einer Knieverletzung einige Wochen aus. Boris Tomiak fehlt in den kommenden drei Partien rotgesperrt. Der Einsatz von Kevin Kraus ist noch fraglich. Der Abwehrspieler erlitt am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Gehirnerschütterung. Über seinen Einsatz soll erst am Samstag entschieden werden.