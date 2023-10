Kai Wegner mag Polit-Talkshows nicht: „Bluthochdruck steigt“

Mehr zum Thema

Ermittlungen zu tödlichen Polizeischüssen laufen noch Der Tod eines Mannes durch Kugeln aus einer Polizeiwaffe in Senftenberg wird weiter untersucht. Fälle wie dieser sind in Brandenburg eher selten.

Ein Todesopfer bei schwerem Autounfall in Charlottenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Charlottenburg ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Freitagabend waren auf dem Saatwinkler Damm zwei Autos zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Wagen den anderen mit überhöhter Geschwindigkeit überholt, dabei kam es zu dem Unfall. Der Fahrer des überholten Wagens wurde dabei tödlich verletzt, der andere Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher erklärte. Das Alter der beiden gab er mit Anfang 20 an.