Lese-Tipp: Oliver Pocher verrät RTL, wie es ihm nach der Trennung geht

Sieben Jahre waren die Pochers ein Paar. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und arbeiten – sogar trotz Trennung – weiter zusammen. Im Juni machten sie erstmals öffentlich, dass ihre Beziehung im verflixten siebten Jahr tief in der Krise steckt. „Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und irgendwer hat dann auch gequatscht, aber so ist es“, erklärte Amira damals im Podcast. Gemeinsam wollte das Paar an seiner Beziehung arbeiten. Leider ohne Erfolg, wie Olli jetzt auch auf Instagram deutlich macht. (jve)