Kabinettsklausur: Paris und Berlin suchen Austausch

Erneut verdächtige Briefsendung am Amtsgericht Oldenburg Im Amtsgericht Oldenburg (Kreis Ostholstein) ist am Montag erneut ein verdächtiger Brief mit weißem Pulver aufgetaucht. Ein Mitarbeiter des Gerichts habe am Morgen der Polizei eine weitere Briefsendung gemeldet, die der vom Freitag geähnelt habe, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Analyse des Inhalts habe aber ergeben, dass es sich um eine ungefährliche Mischung aus Mehl und Backpulver gehandelt habe.