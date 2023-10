Kabinett tagt gemeinsam mit Bundesministern in Berlin

Mehr zum Thema

Ein Verletzter bei Wohnhausbrand Beim Brand eines Wohnhauses in Magdeburg ist am Samstagabend ein Mensch verletzt worden. Der Mann sei mit einer Knochenfraktur ins Krankenhaus gekommen, teilte die Berufsfeuerwehr Magdeburg am Sonntag mit. Wegen des Feuers im Stadtteil Sudenburg seien sechs Menschen in Sicherheit gebracht worden, dabei sei auch eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Sie hätten sich in einem von den Magdeburger Verkehrsbetrieben bereitgestellten Bus aufhalten können, hieß es. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Wohnungen im Haus sind unbewohnbar, wie es hieß. Bei der Brandbekämpfung waren den Angaben zufolge 17 Fahrzeuge und 66 Personen im Einsatz.

Jüdische Kulturtage an 22 Orten - mehr Polizeipräsenz Historie, Religion und Traditionen vermitteln die Jüdischen Kulturtage des Landes. Bis Anfang Dezember gibt es rund 130 Veranstaltungen. Die aktuellen Ereignisse in Israel sind spürbar.