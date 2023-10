Kabinett: Hilfen für Bauern mit Freilandobst und Hopfen

Mehr zum Thema

Personalmangel: S-Bahn-Verkehr in Leipzig wird ausgedünnt Der S-Bahn-Verkehr in der Region Leipzig wird von Mitte Oktober bis Mitte Dezember wegen Personalmangels ausgedünnt. Betroffen seien mehrere Linien, teilte DB Regio Südost am Mittwoch mit. Derzeit stünden wegen eines hohen Krankenstandes nicht genügend einsatzfähige Lokführer und Lokführerinnen zur Verfügung. Zudem spüre auch die Bahn den allgemeinen Arbeitskräftemangel. Der verbleibende Verkehr solle durch die Fahrplananpassungen stabilisiert werden.