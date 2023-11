Kabinett beschäftigt sich mit Länderkonferenz

Mehr zum Thema

Defa-Dokumentarfilmer Christian Lehmann gestorben Der mit Defa-Dokumentarfilmen bekannt gewordene Kameramann Christian Lehmann ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 89 Jahren nach langer Krankheit in Berlin, wie seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mitteilte.

Tödlicher Unfall bei Hildburghausen: Vollsperrung Auf einer Landstraße nahe Hildburghausen ist ein Mann tödlich verunglückt. Er sei am Montagabend auf der Landstraße 1134 in Richtung Schleusingen gefahren und in einer Rechtskurve gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann, zu dem die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machte, sei noch an der Unfallstelle im Landkreis Hildburghausen gestorben. Die Straße war für Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.