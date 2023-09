Unbekannte haben eine Kabelrolle im Bodensee versenkt. Die mannshohe Rolle wurde am Mittwoch nahe des Toskanaparks in Lindau mit einem Bagger aus dem See geborgen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag waren auf der Rolle Leerrohre für Glasfaserkabel. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.