Kabeldiebstahl in Windpark: Sechsstelliger Schaden

Polizei kontrolliert Lkw und Busse: 45 Prozent Verstöße Bei der jüngsten Kontrollwoche hat Sachsen-Anhalts Polizei bei nahezu jedem zweiten kontrollierten Bus oder Lkw technische Mängel, fehlende Dokumente oder Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. In der Woche vom 6. bis 12. November hätten mehr als 100 Einsatzkräfte 434 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit. Bei 192 kontrollierten Fahrzeugen beziehungsweise 45 Prozent seien Verstöße aufgefallen. 36 davon seien so schwerwiegend gewesen, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt wurde.