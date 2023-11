Mehr zum Thema

RTL

Test für Wasserstoffbusse im Nahverkehr beginnt Erster Test in Thüringen für den Einsatz von Wasserstoff im öffentlichen Nahverkehr: Weimar erprobt mit finanzieller Unterstützung des Landes Wasserstoffbusse und die für ihren Betrieb nötige Infrastruktur. Das Projekt wurde am Donnerstag in der Klassikerstadt vorgestellt. Wir brauchen solche Pilotprojekte auf kommunaler Ebene. So sammeln wir Erfahrungen mit Wasserstoff, auch im Nahverkehr, sagte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne).

Schramm fordert bei Pogrom-Gedenken Zerschlagung der Hamas Der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, hat am 85. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 die Zerschlagung der islamistischen Terrororganisation Hamas gefordert. Israel kann und darf den Krieg nicht ohne eine Entmachtung der Hamas beenden, sagte Schramm am Donnerstag in Erfurt während einer Gedenkveranstaltung auf dem Jüdischen Friedhof der Stadt. Dazu sei ein international abgestimmtes Vorgehen verschiedener westlicher und auch arabischer Staaten nötig. Zugleich erinnerte er an das Leid unschuldiger Palästinenser im Krieg Israels als Reaktion auf den massiven Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober.