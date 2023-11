Justizsenatorin Badenberg lehnt AfD-Verbot ab

Mehr zum Thema

Schlafende bestohlen: Polizei nimmt Taschendiebe fest Die Bundespolizei hat in zwei Fällen Taschendiebe in der S-Bahn auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die drei Männer hatten schlafende Reisende in der S7 in Berlin und Potsdam bestohlen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.