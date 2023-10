Justizministerin Meier: Bedeutender Tag für Rechtsstaat

Mehr zum Thema

Militärkonvoi: Mit 100 Fahrzeugen aus Sachsen nach Berlin Im Rahmen einer Bundeswehrübung wird am kommenden Montag ein größerer Militärkonvoi aus Sachsen nach Berlin-Kladow erwartet. Der Verband mit rund 100 Fahrzeugen starte am Truppenübungsplatz Oberlausitz nahe der sächsischen Stadt Weißwasser und werde nach einer Fahrt durch Brandenburg in der Berliner Blücher-Kaserne erwartet, teilte das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr am Donnerstag mit.

Polizeieinsatz nach Taschenlampen-Tour durch Museum Eine abendliche Führung durch ein Museum hat in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein Anwohner sah am Mittwochabend den Lichtschein mehrerer Taschenlampen in dem Museum, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach vermutete der Mann Einbrecher am Werk und rief die Polizei, die eine Streife auf den Weg schickte.