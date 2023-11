Justizminister soll Bewerber zum Rückzug gedrängt haben

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) soll zwei Bewerber für die Spitze des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts zum Rückzug gedrängt haben. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Donnerstag).

Konkret soll Limbach im September 2022 einen Abteilungsleiter seines Ministeriums, der OVG-Präsident werden will, gebeten haben, seine Bewerbung nicht weiterzuverfolgen. Der Spitzenbeamte soll irritiert reagiert und umgehend einen Anwalt eingeschaltet haben.

Anfang November 2022 soll der Grünen-Politiker einem ebenfalls interessierten Bundesrichter eröffnet haben, man habe eine Bessere und er solle zurückziehen. Zum Zeitpunkt dieser Gespräche habe jedoch noch gar keine Beurteilung der vermeintlich Besseren aus dem Innenministerium vorgelegen, berichtete die WAZ.

Eine Abteilungsleiterin aus dem NRW-Innenministerium, mit der Limbach sich nach eigener Aussage wie auch mit einem weiteren der Bewerber duzt, hatte den Zuschlag bekommen. Sie war im NRW-Innenministerium für Kirchenfragen zuständig.

Dagegen sind noch zwei Gerichtsverfahren anhängig. Verwaltungsgerichte in Münster und Düsseldorf hatten die Besetzung in erster Instanz gestoppt. Das in Münster warf Limbach sogar eine manipulative Verfahrensgestaltung vor. Das Oberverwaltungsgericht selbst muss nun in der Sache entscheiden.

Das NRW-Justizministerium habe die Gespräche auf Anfrage eingeräumt, berichtete die WAZ weiter. Limbach habe den Abteilungsleiter gebeten, seine sehr erfolgreiche Arbeit im Ministerium fortzusetzen. Den Bundesrichter wiederum habe Limbach gebeten, vor dem Hintergrund der gesamten Bewerberlage zu prüfen, ob er seine Bewerbung aufrechterhält.

Limbach hatte im Landtag versichert, es habe keine politische Einflussnahme auf das Besetzungsverfahren gegeben. Sprecher des NRW-Justizministeriums kündigten am Donnerstag auf dpa-Anfrage eine Stellungnahme an.

Die Oppositionsfraktionen im Landtag von SPD und FDP kündigten am Donnerstag eine erneute Sondersitzung des Rechtsausschusses an und erneuerten ihre Rücktrittsforderungen gegenüber Limbach. Das Maß ist für uns schon lange voll, teilte SPD-Fraktionsvize Elisabeth Müller-Witt mit. Geht der Justizminister nicht von selbst, steht Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Pflicht, ihn zu entlassen, hieß es von Seiten der FDP.