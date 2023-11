Justizminister Limbach erhält Unterstützung von Vorgänger

Der unter Druck geratene NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat Unterstützung von einem seiner Amtsvorgänger erhalten. Limbach wird vorgeworfen, unzulässig in das Besetzungsverfahren für die Spitze des Oberverwaltungsgerichts in Münster eingegriffen zu haben. Wolfgang Gerhards (SPD), NRW-Justizminister von 2002-2005, nahm Limbach am Montag in Schutz.

Von einer unzulässigen Einflussnahme könne keine Rede sein: Limbach sei als Justizminister dafür zuständig, eine Auswahl zu treffen und dem Kabinett einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorzuschlagen. Das ist seine Aufgabe und Pflicht, sagte Gerhards in Bonn der Deutschen Presse-Agentur.

Der Besetzungsvorgang lag da, als er ins Amt kam. Vorgänger Peter Biesenbach (CDU) war offenbar auch nicht so richtig überzeugt von beiden Kandidaten, denn sonst hätte er ja rechtzeitig eine Entscheidung treffen können. Dass Limbach mit den Kandidaten Gespräche geführt und sich ein eigenes Bild gemacht habe, sei keine Mauschelei. Außerdem hätten die beiden Bewerber Limbach um das Gespräch gebeten.

Wenn er ihnen dabei reinen Wein einschenkt, dass es noch eine weitere Kandidatin gibt, die das Rennen machen könnte, ist daran nichts auszusetzen, sagte Gerhards. Ich finde das richtig zu sagen, das Rennen ist wieder offen. Das ist ein Akt der Fairness. Man will als Minister nicht, dass gute Leute ins offene Messer rennen. Wer sich auf solche Stellen bewerbe, spreche sich sehr schnell herum. Das kann man gar nicht verhindern.

Dass seine Partei, die SPD, nun Limbachs Rücktritt fordere, habe er zur Kenntnis genommen, sagte Gerhards: Die liegen da falsch, die Genossen. Limbach war während der Amtszeit von Gerhards dessen Büroleiter im Düsseldorfer Justizministerium. Wir kennen uns seit 20 Jahren, sagte er. Damals sei Limbach noch SPD-Mitglied gewesen.

SPD und FDP fordern den Rücktritt Limbachs. Für kommenden Mittwoch haben die Oppositionsfraktionen eine weitere Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag zum Thema durchgesetzt.