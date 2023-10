Jusos: Rücktritt SPD-Fraktionschef - Keine Stellungnahme

Mehr zum Thema

Faeser: Muslimische Verbände sollen von Gewalt distanzieren Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die muslimischen Verbände in Deutschland aufgerufen, sich von der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu distanzieren. Ich erwarte eine glasklare Abgrenzung vom Terror der Hamas, und das muss dieser Tage auch erfolgen, sagte Faeser am Montag in Frankfurt am Main. Sie verwies auf eine gleichlautende Forderung vom Freitag. Man könne erwarten, dass diejenigen, die muslimische Menschen vertreten, auch die entsprechenden Äußerungen machen.

Mutmaßlicher Drogendealer nach Durchsuchung gefasst Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler in Darmstadt vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien 40 Gramm Amphetamin, knapp 30 Gramm Marihuana und kleine Mengen Haschisch sichergestellt worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mit. Zudem sei mutmaßliches Drogengeld in Höhe von 1130 Euro beschlagnahmt worden. Der 55-jährige Verdächtige wurde laut Polizei nach dem Drogenfund vorübergehend mit auf die Wache genommen, danach aber wieder freigelassen.