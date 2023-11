Jusos nominieren Nord-Duo als Spitzenkandidatinnen

Mehr zum Thema

Wochenend-Sperrung der A7: Verkehrslage zu Beginn ruhig Die ersten Stunden der Vollsperrung auf der Autobahn 7 in Hamburg sind ohne größere Probleme auf den Straßen verlaufen. Wie die Verkehrsleitstelle am Samstagmorgen mitteilte, läuft der Verkehr auch auf der ausgeschilderten Umleitung im Stadtgebiet bislang ruhig. Die Ampelschaltung habe man einem möglichen höheren Verkehrsaufkommen entsprechend angepasst.