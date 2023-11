Junger Wolf bei Achim von Zug überfahren

Mehr zum Thema

Zahnärztekammer warnt vor drohendem Versorgungsnotstand Der Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) fordert grundlegende Änderungen in der Gesundheitspolitik, um die zahnärztliche Versorgung in Niedersachsen zu sichern. Die Inhaber geführten zahnärztlichen Praxen müssten wieder adäquate Honorare erhalten, unbudgetiert und verlässlich dynamisiert, teilte Henner Bunke im Rahmen der noch bis Samstag stattfindenden Kammerversammlung mit. Nur so könne Fachpersonal gehalten und die Versorgung stabilisiert werden.

Holzmindener Klinikbetrieb soll weitergehen Patientinnen und Patienten können sich weiterhin im evangelischen Agaplesion-Krankenhaus in Holzminden behandeln lassen. Der Landkreis und die Stadt Holzminden werden nach eigenen Angaben zwölf Millionen Euro in die insolvente Klinik investieren. Die Behörden kündigten an, eine eigene Gesellschaft gründen und das Gebäude des Krankenhauses kaufen zu wollen.