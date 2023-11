Junger Vater soll Kleinkind zu Tode geschüttelt haben

Mehr zum Thema

Polizeieinsatz nach Drohanruf: Schülerin ermittelt Nach einem Drohanruf an einer Schule in Dorsten im Ruhrgebiet hat die Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gefunden. Spezialkräfte der Polizei hatten das Gebäude am Mittwoch durchsucht. Die Ermittlungen hätten zu einer 14-jährigen Schülerin geführt, teilte die Polizei am Abend in Münster mit. Sie sei vorläufig festgenommen worden.

Feuer bei SEK-Einsatz in Kölner Wohnung: Ermittlungen Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch eine Kölner Wohnung gestürmt, in der sich über mehrere Stunden hinweg ein 56-jähriger Mann verbarrikadiert hatte. Beim Zugriff kam es zu einem Brand. Ersten Hinweisen zufolge solle der 56-Jährige das Feuer entzündet haben, als die Spezialeinheiten die Wohnung bereits betreten hatten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Dabei gehe es auch um das genaue Geschehen, eine Mordkommission ermittele.