Junger Rollerfahrer nach Kollision mit Auto in Lebensgefahr

Grünen-Parteitag berät über Wirtschaftspolitik Mit den Herausforderungen des klimaneutralen Wirtschaftens befasst sich ein Parteitag der rheinland-pfälzischen Grünen am Samstag (10.30) in Saarburg. Die rund 200 stimmberechtigten Delegierten wollen unter anderem in einem Leitantrag Grundsätze einer grünen Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz beschließen.

Europawahl-Bundesliste: SPD wählt Landeschef und Kandidaten Mit einer Schweigeminute für die Opfer in der Ukraine und in Israel beginnt der Landesparteitag der SPD an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Mainz. Der seit 2012 amtierende Vorsitzende Roger Lewentz will ein letztes Mal für das Amt kandidieren. Seine Aufgabe bei einer Wiederwahl sei es, in den zwei Jahren bis spätestens 2025 seine Nachfolge zu organisieren, hatte der 60-Jährige gesagt.