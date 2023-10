Junger CSU-Bürgermeister holt starkes Ergebnis in Hof

Mehr zum Thema

Aiwanger: Einzug der Freien Wähler in Bundestag möglich Hubert Aiwanger sieht seine Freien Wähler nach dem Erfolg bei der bayerischen Landtagswahl als Volkspartei und strebt nach Höherem. Diese Welle darf natürlich nicht an den bayerischen Grenzen haltmachen, sagte er am Sonntagabend bei der Wahlparty seiner Partei in München. Wir werden nächstes Jahr bei der Europawahl auch das Land rocken. Und wenn die Freien Wähler fleißig weiter arbeiteten - dann ist auch der Einzug in den Deutschen Bundestag 2025 möglich.