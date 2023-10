Junge wird von Autoanhänger überrollt und verletzt

Ein Junge ist in Lottstetten (Kreis Waldshut) von einem Autoanhänger überrollt worden und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben von Dienstag zufolge war der Autofahrer am Montag von einer Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt eingebogen. Der neun Jahre alte Junge fuhr mit dem Rad auf dem Gehweg davor, stürzte aus zunächst unklarer Ursache und geriet unter den Anhänger. Die Schwere seiner Verletzung war zunächst nicht bekannt.