Junge von zwei Hunden schwer verletzt

Auto kollidiert mit Baum: Fahrerin gestorben Eine 52 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Odenwaldkreis ums Leben gekommen. Ermittlungen zufolge war der Wagen der Frau am frühen Nachmittag zwischen dem Abzweig zur Landesstraße 3106 und Lützelbach aus zunächst ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilte. Dabei wurde die Fahrerin den Angaben nach so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus starb. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache.