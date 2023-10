Junge von Lieferwagen angefahren und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Geilenkirchen Ein 65 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Abend mit. Er sei gegen einen Zaun gestoßen und habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.