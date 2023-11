Junge Rollstuhlfahrerin angefahren und tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Gas mit Bremse verwechselt: Ehefrau schwer verletzt Beim Einparken hat ein 78-jähriger Autofahrer in Schwedt (Uckermark) seine Ehefrau schwer verletzt. Die 69-Jährige habe den Fahrer am Freitag in eine Parklücke einweisen wollen, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 78-Jährige habe jedoch das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und seine Ehefrau eingeklemmt. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.