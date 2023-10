Junge mit Spielzeugpistole: Polizeieinsatz in Glauchau

Ein Zwölfjähriger mit einer Spielzeugpistole hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei in Glauchau (Landkreis Zwickau) ausgelöst. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie eine dunkel gekleidete Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand an einer Wohnung gesehen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mit einem Großaufgebot von rund 90 Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber hatte die Polizei dann das Gebiet rund um den Gerhart-Hauptmann-Weg weiträumig abgesperrt und abgesucht. Dabei soll es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen gekommen sein.

Nach etwa zwei Stunden wurde Entwarnung gegeben. Es war ein Junge, der eher als erwartet nach Hause kam, seinen Schlüssel vergessen hatte und mit dem Spielzeug gegen die Terrassentür geklopft hatte, sagte eine Polizeisprecherin. Dies hatte die Zeugin offensichtlich falsch gedeutet.