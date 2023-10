Junge mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Mehr zum Thema

Antiziganismusbeauftragter sorgt sich um Roma in Chemnitz Nach einer sogenannten Aufklärungskampagne der rechtsextremen Partei Freie Sachsen über Roma in Chemnitz hat sich der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus eingeschaltet. Das Pamphlet der sogenannten Freien Sachsen liest sich wie ein Aufruf zum Pogrom, ich mache mir große Sorgen um Leib und Leben der Betroffenen, erklärte der Bundesbeauftragte Mehmet Daimagüler am Donnerstag in Berlin. Er bat das sächsische Innenministerium um Schutz für die Roma in Chemnitz.

Scheibe von Parteibüro der Linken in Dresden eingeworfen Unbekannte haben die Scheibe eines Büros der Partei Die Linke in Dresden eingeworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Scheibe mit einer vollen Glasflasche zerstört. Der Vorfall in der Dresdner Friedrichstadt ereignete sich den Beamten zufolge irgendwann zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwochmorgen. Es sei ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden. Der Staatsschutz ermittelt.