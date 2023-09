Junge Flussperlmuscheln im Vogtland ausgewildert

Laut Landesstiftung Natur und Umwelt werden seit gut 20 Jahren in Sachsen Muscheln gezüchtet, um ihr Aussterben zu verhindern. Allein seit 2021 seien etwa 1500 Tiere ausgewildert worden. Bisher sei dies in vier Bächen im Vogtland geschehen, hieß es. Inzwischen gebe es deutliche Anzeichen für eine Vermehrung der nachgezüchteten Tiere in freier Natur. So waren 2022 bei einer Bachforelle Muschellarven auf den Kiemen nachgewiesen worden. Die Fische dienen den Larven als Zwischenwirt.

Die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) kann mehr als 100 Jahre alt werden und benötigt hohe Wasserqualität. Sie ernährt sich von Schwebstoffen im Wasser und wirkt dabei wie eine Art Filter. Zur Fortpflanzung stoßen die Tiere winzige Larven aus, die sich in den Kiemen von Wirtsfischen - meist Bachforellen - einnisten und zu Jungmuscheln heranreifen. Nach einigen Monaten lassen sie sich auf den Bachgrund fallen, wo ihr eigentliches Leben beginnt. Früher waren die Muscheln wegen ihrer Perlen begehrt. Im Vogtland gab es einst eine ausgeprägte Perlenfischerei.