Julius-Hirsch-Preis für Vereine: Ehrenpreis für Streich

Mehr zum Thema

Unbekannter soll Mädchen bedrängt haben: Großeinsatz Seit dem Morgen sucht die Polizei in Dresden mit zahlreichen Beamten, Hunden und einem Hubschrauber nach einem Mädchen im Grundschulalter. Es soll von einem Unbekannten bedrängt worden und in ein Waldstück geflüchtet sein. Dort verliert sich die Spur.