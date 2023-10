„Dass ich mich so in die Liebe hab’ fallen lassen, ist das Schönste, was es gibt – auch mit Trennung!“ Unter Tränen erinnert sich Julian Zietlow in seiner Instagram-Story an die gemeinsame Zeit mit Ex-Freundin Kate. Der Fitness-Influencer hat rund einen Monat nach der Trennung endlich sein Schweigen gebrochen und zum ersten Mal über das überraschende Ende dieser skandalträchtigen Liebe gesprochen.

Doch auch wenn er die Beziehung „wundervoll“ fand und nichts bereut, so nahm sie dennoch ein unschönes Ende. Der Grund allerdings überrascht. Laut eigener Aussage vor Gericht teilt sich Julian Zietlow das Sorgerecht mit seiner Ex Alina Schulte im Hoff (36), die mit den beiden Töchtern in Deutschland lebt. Dazu gehören auch regelmäßige Besuche. Kate soll mit dieser Situation allerdings nicht klargekommen sein. „Und ich habe ihr gesagt, wenn du dich dafür nicht freuen kannst, dann verpiss dich. Verpiss dich bitte!“ Eine schmutzige Trennung soll es trotzdem nicht geben. Auch wenn der 38-Jährige zunächst in ein tiefes Loch gefallen sei und „fast vor Weinen gekotzt“ habe, so sei das Liebes-Aus am Ende eine Erleichterung für ihn gewesen. Mehr Details zur Trennung gibt es im Video!