Am 23. Juli 1987 wurde Nagelsmann in Landsberg am Lech, rund 60 Kilometer westlich von München, geboren und begann schon im Alter von fünf Jahren das Fußballspielen beim Dorfverein FC Issing. Über den FC Augsburg zog es ihn 2002 zu Bayerns Stadtrivalen TSV 1860. Nach den Stationen U17 und U19 rückte Nagelsmann, der nebenbei seine Schule beendete, in die zweite Mannschaft der Löwen auf, doch er kam nie zum Einsatz. Nach einem Meniskus- und Knorpelschaden und der Gefahr einer Arthrose musste er bereits 2008 seine Karriere beenden.

Der zweite Schicksalsschlag nur wenige Monate später. Mit nur 20 Jahren verlor er seinen Vater. „Es war eine brutal harte Zeit. Die beiden Ereignisse lagen vielleicht fünf Monate auseinander. Ich hätte das natürlich lieber nicht erlebt, aber, so traurig das war, es hat mich weitergebracht als Mensch“, erzählte Nagelsmann in einem Playboy-Interview 2018.

Eine Zeit, in der besonders die Familie und Ex-Partnerin Verena eine Stütze für den noch jungen Nagelsmann waren. Es war aber auch die Zeit, in der er sich entschloss, Trainer zu werden. „Ich habe dann für mich entschieden: Wenn es als Profi nicht klappt, will ich etwas anderes im Fußball machen und darin erfolgreich sein. Mein Vater hatte so viel in mich investiert, all die Trainingsfahrten, die ganze Unterstützung. Ich wollte, dass das Früchte trägt. Auch, wenn er es nicht mehr miterlebt.“