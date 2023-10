Jugendverbände klagen über finanzielle Ausstattung

Mehr zum Thema

Linksextreme in Magdeburg an Seite der Palästinenser Wie reagieren bestimmte Gruppen in Sachsen-Anhalt auf die Aufrufe der Hamas, gegen Israel vorzugehen? Die Behörden haben dazu erste Erkenntnisse.

Rund 800 Liter Diesel aus Sattelzug gestohlen Unbekannte haben aus einem geparkten Sattelzug rund 800 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der Fahrer hatte den Sattelzug in der Nacht zum Freitag auf dem A38-Parkplatz Saaletal abgestellt, wie die Polizei in Weißenfels mitteilte. Die Täter öffneten die Verschlüsse der beiden Kraftstofftanks und ließen den Diesel ab. Es wurde in Ermittlungsverfahren eingeleitet.