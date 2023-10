Jugendlicher versteckt sich in Biomülltonne vor Polizei

Ein Jugendlicher hat sich in Frankfurt am Main auf der Flucht vor der Polizei in einer Biomülltonne versteckt. Im Rahmen der Fahndung bewiesen die Polizeibeamten jedoch den richtigen Riecher, teilte die Polizei am Montag mit. Sie entdeckten den 16-Jährigen und nahmen ihn mit zur Polizeistation. Der führerscheinlose und unter Cannabis-Einfluss stehende Jugendliche war der Streife am Samstag aufgefallen, weil er mit einem gestohlenen Motorroller unterwegs war. Als die Beamten ihn anhalten wollten, flüchtete er, dabei prallte er mit dem Roller gegen ein zufällig vorbeifahrendes Polizeiauto. Er ließ den Roller stehen, lief davon und versteckte sich in der Tonne.