Jugendlicher soll Mitschüler mit Schusswaffe verletzt haben

Schüler können Schule in Offenburg verlassen Nach der Festnahme eines tatverdächtigen Jugendlichen werden laut Polizei rund 180 Schüler aus der Schule im badischen Offenburg gebracht. Die jungen Menschen werden von geschultem Personal betreut, das könne eine gewisse Zeit dauern. Erst danach können sie zu ihren Eltern, wie Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht, berichtete die Polizei.

„Blackout“: Mutmaßlicher Schütze aus Mercedes-Werk sagt aus Die Angehörigen der beiden Opfer kämpfen mit den Emotionen. Ein halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen in einem Mercedes-Werk hören sie endlich ein Geständnis - und ein mögliches Motiv für die Tat.