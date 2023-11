Jugendliche zeigen Hitlergruß und bedrohen 17-Jährigen

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend in Zschorlau (Erzgebirgskreis) einen 17-Jährigen bedroht und dabei auch den Hitlergruß gezeigt. Die vier jungen Männer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren konnten in der Nähe eines Spielplatzes festgestellt und kontrolliert werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen würden dem Staatsschutz weitergeleitet, wie eine Polizeisprecherin sagte.