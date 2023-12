Jugendliche werfen Eisbrocken gegen Bus - Hinweise gesucht

Nach einer Gruppe von Jugendlichen, die mehrere Eisbrocken gegen die Frontscheibe eines Busses geworfen haben sollen, sucht die Polizei in Xanten. Nach Angaben der Polizei vom Montag entstand durch die Eisbrocken ein Riss in der Scheibe. Der Busfahrer bremste demnach nach dem Vorfall am Sonntag sofort. Verletzt wurden weder er noch die Fahrgäste. Laut Zeugenangaben flüchteten fünf bis zehn dunkel gekleidete Jugendliche nach der Tat in Richtung Bahnhof. Die Polizei bat um Hinweise.