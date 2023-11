Jugendliche Täter nach Messerangriff auf Mann auf der Flucht

Mehr zum Thema

Studie: Gesunde Ernährung ist Menschen im Norden wichtig Gesunde Ernährung ist Menschen im Norden laut einer Studie wichtig. Etwa neun von zehn Menschen gaben das bei einer Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) an, wie die Versicherung am Mittwoch mitteilte. Wichtiger noch als gesunde Ernährung sei aber, dass das Essen schmecke. 99 Prozent der Befragten aus den Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Hamburg gaben das bei der Befragung an. Gesundes Essen hielten 92 Prozent für wichtig oder sehr wichtig.