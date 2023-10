Jugendliche sprühen Hakenkreuze und SS-Symbole an Hauswände

Zwei Jugendliche sollen in Neustrelitz Hakenkreuze, SS-Symbole und die Zahl 88 an Hauswände und ein Schaufenster gesprüht haben. Mehrere Zeugen hatten deswegen am Freitagabend die Polizei alarmiert, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hieß. Demnach stellten Beamte in der Innenstadt eine 17- und eine 19-jährige Person fest, die eine Hauswand und eine Schaufensterscheibe mit schwarzer und mit goldener Farbe besprüht haben sollen. Die 88 wird in rechtsextremen Kreisen häufig äquivalent zur Abkürzung HH verwendet, wobei HH für die Losung Heil Hitler stehen soll.

Unweit des Tatorts entdeckten die Beamten zudem einen dritten Tatverdächtigen im Alter von 15 Jahren. Die Polizisten konnten die drei anhand der Zeugenbeschreibungen identifizieren. Gegen sie wurde Anzeige wegen des Verwendens von verfassungsfeindlichen Symbolen erstattet.

Insgesamt habe es fünf Tatorte gegeben. Der Schaden beläuft sich laut Mitteilung auf 1000 Euro. Der 15-Jährige, der als vermisst gemeldet worden war, trug demnach zusätzlich ein Messer bei sich, weswegen Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet wurde. Die beiden Minderjährigen wurden laut Polizei an ihre Mütter übergeben.