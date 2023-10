Jugendliche rauben Kieler aus: Auto weg

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Kiel einen 51-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Die Täter erbeuteten dabei bereits am Freitagnachmittag den Autoschlüssel des Mannes und stahlen offenbar den Wagen, wie die Polizei am Montag berichtete. Als eine Frau mit Hund und ein weiterer Passant auf Hilferufe reagierten, sollen die Täter geflohen sein. Das Opfer schätzt die Angreifer auf 16 bis 18 Jahre.

Nach Angaben des Mannes waren ihm Freitag gegen 16.50 Uhr in einem Kleingartengelände im Kieler Stadtteil Gaarden-Süd fünf Jugendliche entgegengekommen. Auf dessen Aufforderung habe er einem der Jugendlichen etwas Bargeld ausgehändigt. Einer der Jugendlichen habe dann auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Am Boden liegend hätten die Täter seine Taschen nach weiteren Wertsachen durchsucht. Nach ihrem Verschwinden bemerkte der Mann den Verlust des Autoschlüssels. Seine Wagen stand zudem nicht mehr auf dem Parkplatz.