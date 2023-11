Jugendliche mit geklautem Roller und ohne Helm auf Autobahn

Mehr zum Thema

Reul will Demo-Auflagen prüfen Nach der propalästinensischen Demonstration in Essen hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul angekündigt, die Auflagen für Kundgebungen zu prüfen. Wer auf den Straßen den Kalifat-Staat ausrufe, habe die demokratische Grundordnung in Deutschland nicht verstanden, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Wir werden die Auflagen dafür noch mal genau überprüfen und gegebenenfalls noch enger fassen. Und vor allem werden wir den Bund auffordern, Verbote weiterer hier relevanter islamistischer Vereinigungen rechtlich prüfen zu lassen.